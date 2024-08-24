Найскладнішими залишаються Торецький, Покровський та Курахівський напрямки.

З початку доби на фронті між Силами оборони України та російськими загарбниками відбулося 96 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб.

Зокрема, три зіткнення відбулося на Харківському напрямку – неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі тривають два бої. Ще шість атак ворог провів на Куп'янському напрямку у бік Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. Також росіяни запустили НАРи у район Петропавлівки.

Шість разів окупанти намагалися прорвати лінію оборони на Лиманському напрямку. Там ворог атакував неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового. П’ять боїв завершено, один — досі триває. Ще два ворожих штурми було відбито біля Спірного та Виїмки. Ще одну атаку Сили оборони відбивають атаку поблизу Верхньокам'янського.

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На Краматорському напрямку загарбницька армія наступала у бік Ступочок, Часового Яру та Калинівки. Загалом відбулося 12 боєзіткнень, три з яких досі продовжуються.

Дев'ять бойових зіткнень відбулося на Торецькому напрямку – біля Диліївки, Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка. Крім цього, загарбники завдали три авіаудари по Диліївці та Дружбі.

Найбільше атак ворог провів на Покровському напрямку, а саме – 39 у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Калинове, Новогродівка та Птиче. 31 штурм Сили оборони вдало відбили, ще 8 зіткнень наразі продовжуються.

12 разів окупанти атакували на Курахівському напрямку – поблизу Красногорівки, Карлівки, Георгіївки та Костянтинівки. Ще тричі ворог безрезультативно атакував наші позиції біля Вугледару, Водяного та Катеринівки.

Тричі ворог атакував на Оріхівському напрямку – поблизу Новоандріївки та Щербаків.

На інших напрямках фронту — без особливих змін.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

У День Незалежності Україна та Росія провели обмін полоненими, додому з російського полону повернули 115 українських захисників. Зокрема, з полону визволили воїнів Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

Напередодні стало відомо, що бійці ГУР уразили склад боєприпасів поблизу населеного пункту Острогожськ Воронезької області Росії. На території військового об'єкта зберігалися артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" - загалом понад п'ять тисяч тонн боєприпасів

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