Протягом минулої доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень з противником.

Російські окупаційні війська продовжують здійснювати спроби наступу, зокрема в районах Авдіївки та Мар’їнки. Протягом минулої доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень з ворогом.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Лиманському напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати дії в районі південніше Діброви Луганської області, а на Бахмутському - українські захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки.

Крім того, на Авдіївському напрямку під щільним вогнем ворожої авіації та артилерії українські військові успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Також ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка, що на Мар’їнському напрямку.

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За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни основні сили кидають на недопущення подальшого просування українських військ. Зазначається, що, окрім обстрілів позицій українських захисників, російські окупанти щоденно обстрілюють з авіації та артилерії десятки прифронтових населених пунктів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там українські захисники та захисниці закріплюються на досягнутих рубежах.

Останні успіхи ЗСУ на фронті - що відомо

За даними військових, у результаті українського наступу російські загарбники, попри перевагу, мають набагато більші втрати в особовому складі та військовій техніці, аніж Сили оборони України.

Водночас, на Бердянському напрямку у районі Старомайорського українські захисники просунутися вздовж лінії фронту на відстань від 500 метрів та у глибину противника - до 750 метрів.

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