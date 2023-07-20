Міноборони РФ навіть заявило, що російські частини захопили залізничну станцію Мовчанове, однак насправді це не відповідає дійсності.

Російські окупанти не проводили 19 липня підтверджених наступів на лінії Куп'янськ-Сватове.

Як зазначати аналітики Інституту з вивчення війни (ISW), міноборони РФ і російські воєнкори стверджували, що російські війська просунулися на північний схід від Куп'янська. Зокрема, міноборони РФ навіть заявило, що російські частини захопили залізничну станцію Мовчанове в районі Лиман Перший і позиції в районі кількох населених пунктів.

Однак, як підкреслили в ISW, візуального підтвердження цим заявам окупантів немає. При цьому експерти зазначили, що на Куп'янському напрямку ЗСУ продовжують обороняти і утримувати свої позиції.

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Крім того, російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, але не домоглися підтверджених успіхів. В Інституті зазначили, що російські воєнкори поширили інформацію про те, що російські війська нібито просунулися в районі Кармазинівки в12 км на північний захід від Сватового, але насправді підтвердження цієї інформації ISW не спостерігав.

Ситуація в Луганській області

У Луганській області йдуть запеклі бої. Там ЗСУ протистоять регулярні російські війська та кадировські посіпаки. 17 липня командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в районі Кремінної бійці Сил оборони відбили спроби загарбників атакувати. У окупантів нічого не виходить і вони потерпають від постійної "бавовни" у себе в тилу.

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