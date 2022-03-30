Нова багатостороння угода має унеможливити будь-яку агресію проти України.

Україна з міжнародними партнерами наразі працюють спільно над майбутнім документом щодо гарантій безпеки.

Про це зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи очний раунд українсько-російських переговорів, який відбувся 29 березня у Стамбулі.

Він підкреслив, що нова багатостороння угода має зробити неможливою будь-яку агресію проти України та стати ключовим елементом нової системи міжнародної безпеки.

"Ми всі та я особисто підтримуємо цілодобовий зв’язок із нашими міжнародними партнерами, щоб напрацювати якісну та ефективну багатосторонню безпекову угоду", – сказав він.

За словами керівника Офісу президента, сьогодні триває відповідна робота разом зі США, Великою Британією, Китаєм, Канадою, Францією, Німеччиною, Туреччиною, Італією, Польщею та Ізраїлем. Керівники цих держав визначили конкретних політичних та безпекових радників. Вони працюють разом з українською стороною над майбутнім документом щодо гарантій безпеки.

"Україні потрібні чітко та якісно прописані юридично ефективні та обов’язкові до виконання міжнародні гарантії безпеки. Жахіття, які росіяни принесли українському народу, не мають повторитися ніколи", – заявив Єрмак.

Він наголосив, що "Україну насамперед турбує припинення війни, виведення російських військ із нашої території та, безумовно, побудова нової структури безпеки".

Єрмак зазначив, що сьогодні важливо, щоб Росія негайно припинила обстріли та були якнайшвидше відкриті повноцінні гуманітарні коридори до всіх міст, де вже є чи наближається гуманітарна катастрофа. Насамперед ідеться про Маріуполь, інші міста Донбасу та Чернігів.

Єрмак подякував членам української делегації за важливу та складну роботу.

"Упевнений, усі розуміють, як складно сьогодні вести перемовини з представниками Росії", – зауважив він.

Війна проти України: