Окупаційна влада не коментувала те, що відбувається.

Увечері у вівторок, 22 серпня, в окупованому Севастополі лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На каналі "Інформаційного центру по автомобільним дорогам про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту та підготовку до огляду" о 21:30 повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово призупинили.

У Севастополі повідомляють про звуки вибухів і автоматної черги. Російський проект ВЧК-ОГПУ повідомляє про роботу ППО на Кримському мості.

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Тим часом російські канали пишуть, що звуки вибухів у Севастополі чути через тренування підрозділів ЗС РФ у Козачій Бухті.

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