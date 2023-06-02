Зазвичай Росія стріляє з своєї території - Брянської та Курської областей.

Російські окупанти з осені 2022 року не застосовують своє озброєння в Білорусі для обстрілу української території. Наразі противник атакує з Російської Федерації.

"З осені не видно того, щоб противник застосовував своє озброєння з території Білорусі. Зазвичай це Брянська область, зазвичай Курська області", – повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, останнім часом російські окупанти "застосовує своє озроєння нетипово", тобто б’є крилатими та балістичними ракетами.

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"При цьому "Іскандерами" б'є в той час, коли вважає, що ми цього не очікуємо. Але "Іскандери" збиваються як в небі столиці, так і на підступах", - зазначив військовий.

Крім того, він вказав, що, як правило, дронами- камікадзе атакують вони з 23:00 й летять вони десь до 4:00, на них йде полювання по всій території України. При цьому додав, що крилаті ракети летять вже вночі – можуть з 1:00 обстрілювати.

"Нове – це балістика. З нею треба боротися, з нею борються знаєте, які системи", - повідомив Ігнат.

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Сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131 та крилатими ракетами Х-101/Х-555. Сили ППО знищили усі ворожі цілі - 15 крилатих ракет і 21 ударний дрон.

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