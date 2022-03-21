За добу дані про загиблих росіян "відредагували".

"9861 російських солдатів загинули в ході війни в Україні", за даними Міноборони РФ.

Такі дані були опубліковані на сайті газети "Комсомольская правда" 20 березня. Через добу газета дані видалила.

"За даними Міноборони РФ, в ході спецоперації в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 людини, поранення отримали 16153 людини", - говорилося в статті.

Згідно з даними сервісу Web Archive, це повідомлення залишалося на сайті до вечора 21 березня. Пізніше абзац про втрати був видалений з замітки, але оригінальну версію новини можна прочитати в архіві.

2 березня Міноборони Росії єдиний раз повідомило про 498 загиблих.

За даними української сторони, з початку війни загинули близько 15 тисяч російських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: