Також вона закликала мам російських солдатів встати стіною за своїх дітей і не відправляти їх на війну в Україну.

98-річна ветеран Другої світової війни Ольга Твердохлібова після вторгнення РФ в Україну була готова взяти в руки зброю і йти захищати свою країну.

"Я подзвонила і запитала, чи можна записатися жінкам? Кажуть: "Так, можна". Я кажу, що ще добре бачу, маю розряд з гімнастики та легкої атлетики. Я можу тримати автомат. Я - Ворошиловський стрілець з пістолета. Я можу ще піти і принести користь", - сказала Твердохлібова.

Але їй відмовили у вступі до лав ЗСУ, бо жінці через два роки буде вже 100 років. Також вона розповіла, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко кликали її на військові паради в Москву і Мінськ.

"До Путіна я навіть звертатися не хочу. Він такий шакал. Видно, що у нього там вже щось "цокнулося". Я, наприклад, не хотіла б нікого вбивати, а на нього у мене б навіть рука не здригнулася. А Лукашенко - це путінська шістка. Він гірший за Путіна. Він - зрадник. Він нас називав братами, а тепер він проти нас посилає свої війська", - додала ветеран Другої світової війни.

Також вона закликала мам російських солдатів встати стіною за своїх дітей і не відправляти їх на війну в Україну. Крім того, Твердохлібова додала, що перемога обов'язково буде за Україною.

"Я відчуваю, що ще може тиждень, може трохи більше, і перемога буде за нами. Ми на своїй землі", - додала вона.

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