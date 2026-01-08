Українці розробили власну тактику для F-16, бо західна була непридатна, – пілот

На Заході українських пілотів готували до війни проти умовних повстанців з "калашами", а не проти РФ.

Українським льотчикам довелося створювати власні тактичні підходи до застосування винищувача F-16, оскільки західна підготовка не відповідала реаліям війни проти Росії. Про це у відеоінтерв'ю для YouTube-каналу Повітряних сил ЗСУ розповів один з перших українських пілотів F-16, ім’я якого не розголошується.

За словами льотчика, у перші дні повномасштабного вторгнення РФ він літав на радянських бойових літаках, після чого був направлений за кордон для навчання на F-16, переданих Україні західними партнерами.

Повернувшись до бойових дій, українські пілоти зіткнулися з проблемою.

Відео дня

"Тактика, якої нас навчали за кордоном, не повністю підходить для тієї війни, яку ми маємо тут, адже вона базується на війнах, у яких партнери брали участь раніше. А ця війна принципово інша", – зазначив військовий.

Тому українським льотчикам довелося напрацьовувати власні тактичні рішення для знищення крилатих ракет, перезоплення "Шахедів" та протидії противнику поблизу лінії бойового зіткнення. За його словами, західні союзники уважно вивчають цей досвід.

"Коли партнери бачать нашу ефективність, вони розуміють, як у наших обмежених умовах ми здатні виконувати польоти з такою результативністю. І, я б сказав, вони навіть навчаються у нас – переймають тактику й коригують ті підходи, яких нас навчали за кордоном", - розповів він.

Пілот не став розкривати деталей нових тактичних прийомів, але розповів про ризикований маневр, який нещодавно виконав у районі Донбасу. За його словами, трійка літаків зіткнулася з щільною російською системою протиповітряної оборони, зокрема із зенітними ракетними комплексами та іншими засобами повітряного ураження, що "не дозволяли наблизитися до цілі".

"Ми "витягнули" на себе дві ракети противника – було два пуски з різних напрямків – і тим самим дали можливість нашим ударним літакам знищити ціль", – розповів він.

Уся група, за його словами, успішно повернулася з бойового завдання.

Перехід із радянських літаків на натівські

Україна вже офіційно отримала 44 із 87 винищувачів F-16, які пообіцяли передати європейські країни. Перші екіпажі для американських літаків проходили підготовку в Румунії, де коаліція країн НАТО, зокрема США, навчала українських пілотів, техніків та інший персонал обслуговувати й експлуатувати ці машини. Пілот зазначив, що одним із найбільших викликів для нього став мовний бар’єр. Очікуючи на відправлення за кордон, він вивчав англійську граматику, розмовну мову та авіаційну термінологію в перервах між бойовими вильотами.

"Це було дуже складно, адже після бойового вильоту пілот зазвичай має відпочивати, бо ніколи не знаєш, чи не доведеться знову злітати будь-якої миті", – пояснив він.

Перші українські F-16 почали виконувати бойові завдання у серпні 2024 року, переважно в оборонних цілях – для перехоплення ударних дронів і крилатих ракет.

Відтоді Україна втратила чотири такі літаки, однак українські пілоти також продемонстрували значні успіхи. Зокрема, повідомлялося про випадок, коли один із льотчиків знищив шість ракет за один виліт.

Пілот назвав F-16 винищувачем, який працює "бездоганно", але зазначив, що хотів би отримати сучаснішу версію Block 70/72. Ці модифікації оснащені елементами п’ятого покоління, зокрема потужнішими радарами з підвищеною стійкістю до перешкод і модернізованою кабіною.

"Якби нам дали можливість виконувати завдання на таких літаках, думаю, у нашому заліку були б не лише знищені ударні дрони й крилаті ракети, а й ворожі літаки, які виконують завдання вздовж лінії бойового зіткнення", – підсумував він.

Недоліки військової підготовки в Європі

Як писав УНІАН, десятки тисяч українських військових пройшли навчання в європейських країнах, зокрема у Великій Британії, але значна частина цих методик виявилася непридатною для реалій війни в Україні.

Наприклад, британський інструктор розповідав, що "класична" західна тактика ведення бою в окопах розрахована на чисті, рівні та добре облаштовані траншеї, тоді як українські окопи часто риються в умовах постійних обстрілів, без можливості дотримуватися стандартів безпеки чи акуратності. Крім того, західним арміям довелося переглянути свої уявлення про медичну евакуацію, оскільки в умовах такої інтенсивної війни стандарт "золотої години" часто неможливо забезпечити.

Вас також можуть зацікавити новини: