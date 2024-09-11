За його словами, це вкрай важливе село, бо через нього пролягає траса з Мар’їнки до Вугледара.

Ворог хоче відкрити шлях до Вугледара і вдарити в тил захисникам міста. Про це сказав представник прес-служби 79-ої Окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що саме з цієї причини російські окупанти рвуться до села Костянтинівка у Мар’їнській громаді Донецької області. "Це вкрай важливе село, бо через нього пролягає траса з Мар’їнки до Вугледара. Таким чином, ворог хоче відкрити для себе шлях до Вугледара і вдарити в тил тому угрупуванню, яке утримує місто", - наголосив Дрималовський.

Також він розповів про ситуацію в районі міста Курахове Покровського району. Він зазначив, що ворог хоче захопити місто. "Курахове останніми тижнями піддається дуже жорстким артилерійським обстрілам, росіяни б’ють авіабомбами і від цього найперше страждають будинки місцевих, багатоквартирна забудова", - розповів Дрималовський.

Відео дня

За його слова, останніми днями ворог дещо обмежено застосовує бронетехніку проти українських десантників, але щодня відбуваються піхотні штурми. "Ворог не зменшує інтенсивності своїх атак, дуже активно працює ворожа артилерія по позиціях Таврійських десантників, також працює авіація і дуже сильно надокучають ворожі дрони – росіяни запускають до сотні FPV –дронів в день", - сказав представник прес-служби 79-ої ОДШ Таврійської бригади. За його словами, Сили оборони значну частину дронів приземляють за допомогою РЕБ, але ті, що прориваються, дуже заважають логістиці Сил оборони, проведенню замін підвезенню боєкомплекту до артилерійських систем.

Ситуація навколо Вугледару

Координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що захоплення Водяного Донецької області дозволить ворогу наступати на Вугледар з трьох напрямків і взяти його в оточення.

За його словами, Вугледар це місто, яке фактично дозволяє росіянам, якщо він буде окупований, відновити залізничне сполучення між сходом та півднем України.

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