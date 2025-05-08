Військовий з позивним "Магістр" зазначив, що ворог задіює дуже багато мотоциклів для штурмів.

Під час масованого штурму на ділянці від Новополя до Вільного Поля ворог використовував велику кількість мототехніки, піхоти, але їх знищили ще на підступах до українських позицій.

Про це повідомив боєць 31-ї ОМБр із позивним "Магістр" в інтерв'ю радіо Свобода. "Було використано дуже багато мотоциклів, вони всі висувалися з різних напрямків і під’їжджали до нашої оборони. Було досить складно. Але бригада достойно дала бій. Наші підрозділи спрацювали на 100% своєї спроможності", - розповів військовий.

"Магістр" зазначив, що мотоциклів було багато, 45 йшло тільки на один напрямок з півдня.

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"Тактика дуже проста. Мотоцикли – це зручний транспортний засіб, щоб якомога швидше доставити піхотинця до наших передніх позицій. Хоча й були групи, які робили маневри, їздили по колу, відволікаючи на себе увагу наших сил. Але основне завдання мотоциклів – це найшвидше доставити ворожу піхоту до наших позиційЯ", - розповів військовий.

Боєць 31-ї ОМБр додав, що у окупантів було декілька спроб провести масштабні механізовані штурми із застосуванням танків, БМП, але вони не доїжджали до передніх позицій ЗСУ.

"Всі були знищені до під’їзду на нуль. Ворог тому і перейшов на мототехніку, бо її набагато більше, вона значно швидша і її важче знищувати на підступах", - пояснив ситуацію військовий.

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