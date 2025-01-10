Для атаки ворог використав 50 танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів і цивільних транспортних засобів.

У Курській області українські військові відбили наступ росіян, який вони проводили шістьма хвилями. Для атаки ворог використовував 50 танків, бойових машин піхоти (БМП), бронетранспортерів (БТР) і цивільних транспортних засобів.

Військові ЗСУ повідомили, що знищили багато російських транспортних засобів під час наступу, йдеться в новому огляді Інституту з вивчення війни (ISW) .

При цьому, як наголошується у звіті, в районі Суджі росіянам під час посиленого механізованого наступу чисельністю до батальйону вдалося зайняти два населених пункти - Леонідове та Олександрію.

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Також росіяни просунулися біля Погребків. І хоча російські воєнкори заявляли, що це село вже під їхнім контролем, в Інституті наголосили, що не виявили підтвердження цим заявам.

Зі свого боку ЗСУ нещодавно просунулися на північний захід від Суджі. Геолокаційні кадри вказують, що українські війська просунулися в західній Миколаївці.

Зокрема, українські військові контратакують у районі Погребки, Нової Сорочини (на північний захід від Суджі), Старої Сорочини та Миколаївки.

У звіті вказується, що за даними українського президента Володимира Зеленського, станом на 9 січня, під час війни було вбито або поранено 4000 північнокорейських військових у Курській області. Аналітики зазначили, що заява Зеленського вказує на те, що ЗСУ вбили або поранили приблизно третину північнокорейських військ.

Військові з КНДР на війні проти України

Північна Корея направила близько 12 тис. солдатів для підтримки РФ у війні проти України.

Зеленський заявив наприкінці 2024 року, що в Курській області було вбито або поранено понад 3000 північнокорейських військових.

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