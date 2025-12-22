Російська армія просунулась ще біля чотирьох населених пунктів.

Російські війська окупували село на Донеччині та просунулись ще у низці населених пунктів. Про це повідомляє аналітичний портал DeeepState.

Зазначається, що росіяни окупували Званівку та мали успіхи біля чотирьох населених пунктів.

"Ворог просунувся поблизу Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та у Федорівці", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - новини з інших напрямків фронту

Напередодні стало відомо, що у ніч на 20 грудня російські окупаційні війська зайшли до прикордонного села Грабовське Сумської області та, за даними місцевих ЗМІ і підтвердженням старости села, вивезли до РФ понад пів сотні цивільних мешканців, які раніше відмовилися від евакуації. Також повідомлялося про подальший рух російських підрозділів у бік хутора Високий і села Рясне, де частину населення встигли евакуювати волонтери та представники влади, однак значна кількість людей залишилася.

Аналітики зазначають, що російські удари по транспортній інфраструктурі в Сумській області у зв'язці із захопленням села Грабовське можуть вказувати на плани російського командування провести велику військову операцію в цьому регіоні і відтіснити ЗСУ від кордону.

Крім того, наразі бойові дії за Гуляйполе на Запорізькому напрямку надзвичайно складні. Військові не виключають, що ворог спробує обійти місто основними силами, а в саме Гуляйполе відправляє малі штурмові групи.

Водночас у DeepState зазначили, що проблеми в районі Гуляйполя виникли, зокрема, через "саботаж деяких офіцерів 102 окремої бригади територіальної оборон". За даними аналітиків, існує ризик втрати міста.

