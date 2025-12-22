Трегубов заявив, що на спроби такого перетину треба реагувати оперативно.

Вивезення росіянами цивільних із Грабовського в Сумській області не схоже на підготовлений прорив, а більше нагадує конкретну провокацію, можливо, з медійною метою. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі каналу Київ24.

"Це не схоже на якусь спробу серйозно розвинути наступ і створити ще окремий тиск. Так, безумовно, там і поблизу є окремі боєзіткнення, але станом на зараз це не виглядає як якийсь повномасштабний наступ. Це виглядає більш як якась одиночна провокація", - сказав він.

За словами Трегубова, Силам оборони потрібно тримати весь кордон на контролі за допомогою БПЛА, а також оперативно реагувати, в тому числі й піхотою, на спроби такого перетину і мати відповідні групи, які будуть цим займатися.

Він наголосив, що основна проблема в тому, що люди відмовляються евакуюватись, і це ускладнює роботу ЗСУ на прифронтових територіях.

"Справжню проблему це становить у тих випадках, коли там ще залишається місцеве населення і коли виникають такі ситуації, як у Грабовському. Ми намагаємось усіх евакуювати, але це ж неможливо робити примусово. Якщо людина принципово письмово відмовляється від евакуації, каже "ні, я звідси не піду", то тут ми, на жаль, безсилі. А потім виникають такі ситуації. Ось це головна проблема станом на зараз", - пояснив Трегубов.

За його словами, те, що одна чи кілька груп росіян можуть заїхати чи зайти на кілометр, - "абсолютно зрозуміло":

"Питання в тому, що по них має почати прилітати відразу в той момент, коли вони це роблять".

Грабовське: що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, в село Грабовське Сумської області 20 грудня раптово зайшла російська піхота і вивезла звідти до Росії понад 50 цивільних українців.

Раніше Трегубов розповів, що більшість населення цього прикордонного села була евакуйована на підконтрольну Україні територію, там залишалися здебільшого люди похилого віку, які написали письмову відмову від евакуації.

За його словами, ця російська операція з вивезення цивільних українців на територію РФ тривала кілька годин.

