В Генштабі ЗСУ уточнили кількість вбитих загарбників.

Триває 20 доба героїчного спротиву українського народу російським окупантам. Станом на 15 березня Збройні сили України та інші сили оборони ліквідували понад 13 500 російських загарбників.

Про це йдеться в оновлених даних Генштабу ЗСУ.

Крім того, Україна знищила: