Генштаб уточнив втрати РФ / REUTERS

Триває 20 доба героїчного спротиву українського народу російським окупантам. Станом на 15 березня Збройні сили України та інші сили оборони ліквідували понад 13 500 російських загарбників.

Про це йдеться в оновлених даних Генштабу ЗСУ.

Крім того, Україна знищила:

  • 1279 бойових броньованих машин;
  • 640 транспортних засобів;
  • 81 літак;
  • 150 артилерійських систем;
  • 60 цистерн з ПММ;
  • 95 гелікоптерів;
  • 36 ППО;
  • 9 БПЛА;
  • 404 танки;
  • 64 РСЗВ;
  • 3 кораблі та катери.
Втрати ворога / інфографіка УНІАН