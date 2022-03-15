Генштаб уточнив втрати РФ / REUTERS
Триває 20 доба героїчного спротиву українського народу російським окупантам. Станом на 15 березня Збройні сили України та інші сили оборони ліквідували понад 13 500 російських загарбників.
Про це йдеться в оновлених даних Генштабу ЗСУ.
Крім того, Україна знищила:
- 1279 бойових броньованих машин;
- 640 транспортних засобів;
- 81 літак;
- 150 артилерійських систем;
- 60 цистерн з ПММ;
- 95 гелікоптерів;
- 36 ППО;
- 9 БПЛА;
- 404 танки;
- 64 РСЗВ;
- 3 кораблі та катери.
Втрати ворога / інфографіка УНІАН
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні.