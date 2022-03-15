За його словами, в Україні збито вже майже сотню гвинтокрилів окупанта та 80 бойових літаків.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що за 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

За словами президента, українські захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат.

"Вже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони вже втратили 80. Сотні танків, тисячі інших одиниць техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві криваві і багатолітні війни в Чечні. Заради чого?", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський подякував росіянам-активістам.

"Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією і розповідає правду, розповідає реальні факти своїм друзям, своїм близьким і рідним", - зазначив президент.

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