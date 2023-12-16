Гнів з приводу співпраці з окупантами викликає глибокий розкол серед місцевих жителів звільнених міст.

Через більше року після того, як росіяни відступили з Ізюма, більша частина міста все ще лежить у руїнах. Школи, мости та інша життєво важлива інфраструктура залишаються недіючими, і на відновлення міста може піти десяток років.

Водночас, як пише The Guardian, крім матеріальних руйнувань, російська окупація залишила підступну психологічну спадщину, на загоєння якої може піти стільки ж часу.

На даний момент СБУ порушила в Ізюмі справи за співпрацю щодо 30 осіб і направила до суду 24 обвинувальних висновки. Деякі люди знаходяться під вартою в очікуванні суду. Але ніхто не сумнівається, що тих, хто допомагав росіянам керувати містом, було більше.

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"Де мають бути проведені правові кордони, що визначають співпрацю, і яка має бути шкала покарань – одне з найчутливіших питань для України сьогодні. Це дилема, з якою європейцям не доводилося стикатися в такому масштабі з часів Другої світової війни, і вона стане ще більш актуальною, якщо українській армії вдасться звільнити більше територій від російського правління", - пише The Guardian.

Гарячкова атмосфера посилюється ще одним соціальним розколом, що виник за останні два роки: розколом між тими, хто виїхав в Інші частини України або за кордон до окупації, і тими, хто залишився.

Мер Ізюма Валерій Марченко і його адміністрація провели місяці російського правління на території, контрольованій Україною, і багато місцевих жителів вважають це рішення порушенням службових обов'язків. "Капітан повинен був покинути корабель останнім, а замість цього ця юрба розбіглася, як щури, і кинула нас усіх тонути", - зазначила одна з місцевих мешканок, коли її запитали про мера.

У той же час Марченко на звинувачення відповідає, що якби вони залишилися, їх би або вбили, або змусили співпрацювати.

"Взаємна недовіра між тими, хто залишився, і тими, хто поїхав, завжди знаходиться на поверхні. Решта обурюються тим, що ті, хто пішов, покинули їх; ті, хто виїжджає, з підозрою дивляться на тих, хто залишився. Кожна людина може бути ненадійним оповідачем; кожну історію можна розповісти по-різному", - пише The Guardian.

Якщо є щось, з чим усі можуть погодитися, так це те, що за п'ять місяців окупації сталося дещо значне. Подія зруйнувала буденність повсякденного життя і змусила людей розкрити щось більш глибоке про себе, як індивідуально, так і колективно, зазначає видання.

Окупація Ізюма - що відомо

Російська армія в перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну тимчасово окупувала частину Харківської області. Загарбники намагалися взяти і Харків, але ЗСУ дали жорстку відсіч.

На початку вересня українська армія пішла в контрнаступ на Харківщині і звільнила майже всі населені пункти.

Ізюм звільнили від російських окупантів 10 вересня 2022 року.

Під час окупації росіяни вбивали і катували мирних жителів Ізюма. Після деокупації міста там почали знаходити місця масових поховань українців.

Після деокупації Ізюма у вересні 2022 року було виявлено, що в місті російські військові знищили понад 70% будівель.

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