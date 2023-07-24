Враховується той нюанс, що все, що не влучатиме в порт буде перелітати, зокрема в історичну частину Одеси.

Зараз розгортається та вдосконалюється система ППО навколо портової інфраструктури, оскільки ворог концентрує свої удари саме туди. Так, в ніч на 24 липня росіяни били по портам на Дунаї.

Керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що зараз російські окупанти перенесли свої удари на портову інфраструктуру, тому там концентруються системи ППО. За її словами, порти будувалися в мирні часи й держава не планувала воювати, тому не було потреби виносити такі стратегічні об’єкти далеко за межі великих міст.

"Якщо говорити про Одесу, то порт, фактично, розташований в самому серці міста. І особливість географічна така, що все, що буде летіти в порт і не влучатиме в ньому, то буде далі перелітати, зокрема, в історичну частину Одеси. І це враховується при розміщенні ППО, яка переналаштовується, переорієнтовується", - повідомила Гуменюк в ефірі телемарафону.

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При цьому додала, що треба розуміти, що ворог свідомо використовує ті види озброєння, завдяки яким він "може розраховувати на результат", бо не всі ракети, і це не таємниця, на сьогодні Сили оборони можуть збивати.

"Нам потрібні ті сучасні комплекси ППО, які зможуть захистити максимально, в принципі, й інтереси всього світу, тому що повноцінне функціонування портової інфраструктури Одеського регіону передбачає зацікавленість цілого світу", - додала керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

За її словами, нам потрібні такі сучасні засоби, які зможуть реагувати і на балістичні ракети, і на звукові ракети, якими фактично, є "Онікс", зокрема, системи Patriot.

Російські ракети "Онікс" - що відомо

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що не всі засоби, які сьогодні противник застосовує, нам доступні для збиття, зокрема, йдеться про ракети Х-22 - це практично крилата ракета, але атакує вона по балістичній траекторії. Він розповів, ракета Х-22, яку РФ застосувала для обстрілу Одеси, вважається надзвичайно швидкісною, тому потрібно "більше засобів, щоб саме цим ракетам протистояти".

Ігнат повідомив, що це найбільш руйнівні та найбільш неточні ракети, які має ворог, бо допустима похибка цієї ракети при попаданні в ціль 600 метрів. Він наголосив, що це не зупиняє російських окупантів і вони цими ракетами б’ють по містах.

Також йдеться і про ракети "Онікс" - це ракета берегового ракетного комплексу "Бастіон", яка призначена для знищення кораблів та плавзасобів. Вона має низьку траєкторію польоту, тому її важко збити над водною поверхнею. Ігнат розповідав, що цими ракетами Росія атакує не часто, але її застосовує ворог при атаках берегових ліній Одещини та інших регіонів.

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