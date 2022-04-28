Європі варто остерігатися, адже російський диктатор хоче завдати удару по демократії, впевнений Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не зупиниться на Україні. Це розуміє увесь цивілізований світ, тому й допомагає нам боротися з окупантами.

Про це президент написав у Telegram.

"У вільному світі вже майже не залишилося тих, хто не розумів би, що війна Росії проти України – це лише початок. Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розшматування всього центру та сходу Європи і глобальний удар по демократії", - написав Зеленський.

Президент додав, що вільний світ має право на самозахист, саме тому допомагатиме Україні ще більше.

Нагадаємо, що постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер заявляє, що мета війни Російської Федерації проти України полягає у тому, аби добитися усунення демократично обраних органів влади України і розробити "нову конституцію" із забороною усім проукраїнським силам займати керівні посади в Україні.

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