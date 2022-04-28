Зеленський назвав головну мету Путіна / фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не зупиниться на Україні. Це розуміє увесь цивілізований світ, тому й допомагає нам боротися з окупантами.

Про це президент написав у Telegram.

"У вільному світі вже майже не залишилося тих, хто не розумів би, що війна Росії проти України – це лише початок. Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розшматування всього центру та сходу Європи і глобальний удар по демократії", - написав Зеленський.

Президент додав, що вільний світ має право на самозахист, саме тому допомагатиме Україні ще більше.

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Нагадаємо, що постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер заявляє, що мета війни Російської Федерації проти України полягає у тому, аби добитися усунення демократично обраних органів влади України і розробити "нову конституцію" із забороною усім проукраїнським силам займати керівні посади в Україні.  

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