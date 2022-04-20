Він наголосив, що серед найбільших загроз залишаються міни та розтяжки, які були встановлені окупантами, та снаряди, які не розірвалися.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від російських окупантів звільнено уже 934 населених пункти України.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Продовжується повернення до нормального життя звільнених міст і громад України. Звільнено уже 934 населених пункти", - зазначив президент.

За його словами, поліція відновила роботу у 435 населених пунктах, місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді, роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті.

"Поступово відновлюємо доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту. Відновлюємо автомобільне сполучення та постачання електрики, газу та води", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що серед найбільших загроз залишаються міни та розтяжки, які були встановлені окупантами, та снаряди, які не розірвалися.

"Щоб знешкодити їх усі потрібно багато часу та зусиль, і я дуже вдячний усім спеціалістам, усім рятувальникам, які виконують це важливе завдання", - додав глава держави.

Президент закликав громадян, які повертаються у звільнені громади, бути дуже уважними: не заходити на територію, яка ще не перевірена, не заходити у ліси, не чіпати небезпечні предмети та одразу повідомляти про них рятувальникам.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі недостатньо техніки для розблокування Маріуполя силовим шляхом.