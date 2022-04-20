Президент України Володимир Зеленський заявив, що від російських окупантів звільнено уже 934 населених пункти України.
Про це він заявив у відеозверненні.
"Продовжується повернення до нормального життя звільнених міст і громад України. Звільнено уже 934 населених пункти", - зазначив президент.
За його словами, поліція відновила роботу у 435 населених пунктах, місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді, роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті.
"Поступово відновлюємо доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту. Відновлюємо автомобільне сполучення та постачання електрики, газу та води", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що серед найбільших загроз залишаються міни та розтяжки, які були встановлені окупантами, та снаряди, які не розірвалися.
"Щоб знешкодити їх усі потрібно багато часу та зусиль, і я дуже вдячний усім спеціалістам, усім рятувальникам, які виконують це важливе завдання", - додав глава держави.
Президент закликав громадян, які повертаються у звільнені громади, бути дуже уважними: не заходити на територію, яка ще не перевірена, не заходити у ліси, не чіпати небезпечні предмети та одразу повідомляти про них рятувальникам.
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі недостатньо техніки для розблокування Маріуполя силовим шляхом.