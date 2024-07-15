У разі продовження російських ракетних ударів без газу можуть залишитися головні країни-скептики щодо посилення оборони України.

Деякі країни, що медують з Україною, можуть залишитися без газу, якщо не захистити від російських ударів українські газосховища. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

Зеленський відзначив, що для декого із західних партнерів ідея з території Польщі збивати російські ракети над західною Україною від самого початку сприймалася як "червона лінія". І хоча не усі в НАТО так вважали, потрібна була спільна згода на такі дії, каже Зеленський.

За словами президента, Україна почали працювати на двосторонньому рівні з країнами-скептиками, наголошуючи на тому, що знищення російських ракет в західній частині України - це "безпека людей в Польщі". Зеленський акцентував, що російські ракети вже падали на польській території і можуть впасти знову.

Відео дня

Також президент зауважив, що у західній частині України знаходяться великі газосховища, від безпеки яких залежить зокрема енергетична безпека країн-сусідів.

"Ми говоримо саме про цей напрямок - напрямок газосховищ України, куди часто прилітає. З газом цікаво. Ви знаєте, що є країни-скептики в НАТО, у принципі щодо нас. Дуже важливо, що газом цим, який у нашому газосховищі, користуються саме ці країни. Це цікаво. І мені здається, що цей скепсис країн повинен зменшуватися, бо якщо ми не захистимо наші газосховища, то ці країни, в опалювальний сезон, залишаться без газу", - наголосив Зеленський і додав, що говорить про найближчих сусідів.

Президент зазначив, що з Польщею були підписані двосторонні гарантії безпеки, у яких передбачено технічний розгляд цього питання.

Він додав, що не може гарантувати на 100%, що це питання буде втілене, але перший крок зроблено. "Далі - є нюанси", - сказав Зеленський.

Війна в Україні: останні новини

Матеріал доповнюється...