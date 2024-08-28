Ращом з тим ЗСУ розширюють зону контролю на Курщині.

На Донеччині фронтова ситуація надзвичайно складна, а в Курській області збільшується територія українського контролю. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що була заслухана доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про найголовніше - ситуацію на фронті.

"Покровський та інші напрямки на Донеччині. Надзвичайно складно, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, і дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції", - наголосив Зеленський.

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Президент також розповів про доповідь Сирського щодо операції в Курській області.

"Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд із кордоном України. Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду", - сказав очільник держави.

За його словами, це допоможе повернути додому багатьох українців із російського полону.

"Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть спрямувати ще більше тиску на нашу Донеччину", - зазначив Зеленський.

Ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, аналітики DeepState оцінюють ситуацію на Покровському напрямку як критичну, оскільки росіяни швидко просуваються і наразі вже ускладнили логістику ЗСУ, взявши під вогневий контроль один з головних логістичних шляхів.

Співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий зазначив, що ворог вже забрав останню ключову висоту в тому районі перед Покровськом. Ворог за 3-4 дні забрав Новобродівку, а це населений пункт, де можна було утримувати ворога досить довго. Ворог вже пробує заходити в Селидове, а це ще один немалий і досить потужний населений пункт, звідки можна було утримувати ворога, зокрема, маючи там терикон, дві шахти і в цілому промислове місто.

Вчора, 27 серпня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ взяли під контроль 1 тис. 294 квадратних кілометри території Курської області Росії, 100 населених пунктів, які розміщено на ній.

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