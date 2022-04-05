На Донбасі йде накопичення військ окупанта.

Для Росії Маріуполь - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам, яке транслювалося на телемарафоні.

Він наголосив, що йде скупчення російських окупантів на сході України, але якоїсь "великої стратегії РФ не має.

"Вони не зайняли цю частину, то вони займають Донбас, південь України, коридор до Криму, Херсонську область і Запорізьку область", - зазначив президент.

При цьому наголосив, що окупанти для того, щоб їм це вдалося, "будуть битися за Донбас".

"Маріуполь - це для нас життя, для нас це місто. А для них, на жаль, - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди", - сказав Зеленський.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ворог накопичує сили і буде намагатися оточити наші війська в зоні ООС і "добити" Маріуполь.

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