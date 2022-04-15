Він зауважив, що у перший день повномасштабного вторгнення Росії до України "багато хто" радив йому залишити країну.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

"Я пригадую перший день вторгнення Російської Федерації. Я пригадую, що мені говорили 24 лютого. В тому числі, й сильні світу цього. М'яко кажучи, ніхто не був упевнений у тому, що ми вистоїмо. Всі співчували. Багато хто радив полишити країну. Радили фактично здатися тиранії", - розповів Зеленський.

Утім, наголосив президент, вони не знали, наскільки українці сміливі та наскільки цінують свободу, а також "можливість жити так, як цього хочемо саме ми". "А не люди, які керують так, що їхня армія вперше в житті бачить унітази хіба що на окупованій території і краде додому навіть звичайну побутову техніку", - підкреслив він.

Зеленський наголосив: "Окупанти відповідатимуть за все: за все, що зробили в Україні, за все, що зробили проти українців". Він додав, що окупанти відповідатимуть за Бучу, Краматорськ, Волноваху, Охтирку, Гостомель, Бородянку, Ізюм, Маріуполь та всі інші міста і громади України, які російська армія відкинула на 80 років назад.

"У той страшний час, про який всі і завжди у світі говорили "Ніколи знову". Ось воно - знову, ось воно - зараз. І ми зробимо все, щоб воно було дійсно востаннє. Бо питання "Як гарантувати безпеку для України і для Європи?" більше ніколи не буде риторичним. Ми цього не допустимо", - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що найближча мета Росії - оточити 44 тисячі українських військових у повномасштабній битві за Донбас і забрати його.