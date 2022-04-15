Він зазначає, що через відсутність належної реакції світу на напад на Донбас, Росія вирішила, що може дозволити собі ще й повномасштабну війну.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російські війська зробили Чорне і Азовське моря одними з найнебезпечніших морів на планеті.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

"Росія розпочала війну проти України не 24 лютого. Російські війська прийшли до нас ще у 2014 році. Вони захопили наш Крим, вони перетворили його на одну велику військову базу. Вони зробили Чорне і Азовське моря одними з найбільш небезпечніших морів на планеті", - наголосив Зеленський.

Вони ж, підкреслив президент, розпочали "страшну, безмежно цинічну війну на нашому Донбасі".

"Вони вбивали наших людей впродовж 8 років. 14 тисяч загиблих за цей час. Чим відповів за це світ? Чим відповів на це світ? Запитання так і залишилося риторичним. Але саме тому вони вирішили, що можуть дозволити собі ще й повномасштабну війну", - сказав Зеленський.

Він додав, що дехто досі сперечається, якої саме жорсткості мають бути санкції проти Росії. "Але що тут обговорювати, коли російські війська вже повторюють на нашій землі те, що Європа бачила хіба що під час Другої світової війни?", - зауважив глава держави.

Нагадаємо, у Кремлі по-новому висловилися про особисту зустріч Зеленського та Путіна.

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