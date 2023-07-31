Усього на цьому напрямку за добу було виконано 1359 вогневих завдань.

Українські військові потужно вдарили по російських загарбниках на Таврійському напрямку. Сили оборони розгромили 7 складів боєприпасів і 16 одиниць техніки противника.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram. Він наголосив, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби на Таврійському напрямку виконали 1359 вогневих завдань.

"Було знищено 16 одиниць військової техніки противника", – повідомив бригадний генерал.

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Зокрема, знищено ворожі танк, 4 бойових броньованих машин (ББМ), гаубиця 2А19 "Мста-С", 5 одиниць артилерійських систем й мінометів та автомобільна техніка. Також було знищено 7 складів боєприпасів ворога.

Війна в Україні: важливі новини

За даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України продовжувють ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За час контрнаступальної операції вдалося звільнити декілька населених пунктів. Зокрема, ввечері 27 липня стало відомо, що українські військовослужбовці відбили село Старомайорське.

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