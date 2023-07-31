Російські загарбники безуспішно атакували на Куп’янському, Мар’їнському і Шахтарському напрямках.

Сили оборони України впродовж доби успішно відбивали та стримували російських окупантів на трьох напрямках фронту. Всього відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook повідомив, що на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону і успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області та біля Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки на Донеччині. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне Харківської області.

При цьому, на Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів північніше Серебрянки та біля Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

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Крім того, на Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Роздолівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське, Предтечине та Біла Гора Донецької області.

Також, на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Нью-Йорка та Авдіївки. Продовжує здійснювати обстріли населених пунктів, зокрема, постраждали Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Разом з тим, на Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди. Ворог здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів, серед яких Мар’їнка, Побєда, Георгіївка та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. В районі Старомайорського ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення. Продовжує обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Благодатне Донецької області.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка і Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Степове та Кам’янське Запорізької області; Дмитрівка і Очаків Миколаївської області; Михайлівка, Дудчани, Берислав, Львове, Херсон та Дніпровське Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказано у зведенні.

Ситуація на фронті станом на 31 липня 2023 - головні новини

В ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби, 30 липня, основні бої точилися на Мар’їнському та Куп’янському напрямках.

При цьому загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року склали близько 246 190 російьских окупантів та тисячі одиниць техніки.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія не зможе повністю окупувати і зруйнувати Україну, а президент Російської Федерації Володимир Путін не витримає і 10 років.

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