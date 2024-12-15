В результаті бойової роботи наших захисників ліквідовано 52 окупантів та поранено 37.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили масований штурм російських окупантів.

Про це повідомляє "Хортицький вітер" у Telegram-каналі. "14 грудня противник здійснив 8 штурмових спроб у смузі оборони гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Завдяки професіоналізму та героїзму воїнів всі ворожі атаки були відбиті з нищівними втратами для противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті бойової роботи наших захисників ліквідовано 52 окупантів та поранено 37. Знищено 4 БМП, 13 мотоциклів, 4 багі, 1 МТ-ЛБ, 28 дронів-камікадзе FPV, 1 міномет 120 мм, 1 одиниця автомобільної техніки, 1 дрон-камікадзе "Привет 82".

Війна в Україні: новини

СБУ разом із Головним управлінням розвідки, Силами спеціальних операцій та Силами безпілотних систем провела унікальну багатоетапну спецоперацію. Ціль - перерізати логістичні шляхи постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя.

Спочатку 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ організувало диверсію з підриву колій під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району. Коли він зупинився і почалося горіння частини цистерн, в гру вступили РСЗО HIMARS ОСУВ "Таврія". Ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива. У результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн, а також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.

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