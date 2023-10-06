За даними аналітиків, атака була організована з території РФ.

Російські окупанти посилили інтенсивність бойових дій на лінії Куп'янськ- Сватово-Кремінна, але не домоглися підтверджених територіальних завоювань.

Про це йдеться у новому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики відзначили, що за даними українського Генштабу, ЗСУ відбили обмежену російську атаку на північ від Зібіного Харківської області (в 3 км на південь від українсько-російського кордону). "Ймовірно, це був транскордонний рейд, ініційований з території РФ", - вважають експерти.

У звіті також говориться, що російський воєнкор повідомив, що нібито окупанти захопили нові позиції біля Макіївки, але ISW не побачив підтвердження цьому. При цьому ЗСУ продовжили обмежені наступальні операції в районі Кремінної.

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Крім того, як вказали аналітики, українські сили провели наступальні операції біля Бахмута і просунулися. А ось російські окупанти просунутися на цьому напрямку не змогли

Також російські війська вели наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк, але успіху не домоглися.

Війна в Україні: Новини

За добу українські військові успішно атакували російські позиції, вдаривши по скупченню окупантів та їх техніки. В результаті знищено багато російської артилерії та іншої техніки і озброєння. Крім того, за добу Українська авіація завдала ударів з озброєння та військової техніки. Розбиті 7 ЗРК противника.

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