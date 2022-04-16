На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України ми виходимо на новий формат потреб в озброєнні.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.
"Озброєння, яке передавалося, охоплює дальності тактичного зіткнення: до 2-5 кілометрів. Фактично це зброя переднього краю, а ми виходимо на інший формат потреб", - зазначив експерт.
Він також зазначив, що у ЗСУ є розуміння того, що потрібно йти від ближнього бою.
"Сьогодні є розуміння, що ми маємо рухатися від "станції" ближнього бою до великих відстаней. Коли ми говоримо по артилерії, ми маємо гарантовано знищувати цілі на відстані від 50 км. Було б добре, щоб наші ракетні комплекси могли стріляти не на 75 км, а на 100-150 км", - заявив експерт.
Згурець також нагадав, що Україна гостро потребує систем ППО.
"Нам потрібні сучасні системи ППО, щоб відбити бажання росіян залітати в наш повітряний простір. Тоді ми могли б збивати літаки, які тільки-но наближаються до наших кордонів", - зазначив військовий експерт.
Згурець підкреслив, що перехід на сучасне натовське озброєння, яке має набагато більшу ефективність, - стратегічний курс України. Радянські зразки техніки - це проміжне рішення.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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