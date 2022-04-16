У ЗСУ є розуміння того, що потрібно йти від ближнього бою.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України ми виходимо на новий формат потреб в озброєнні.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

"Озброєння, яке передавалося, охоплює дальності тактичного зіткнення: до 2-5 кілометрів. Фактично це зброя переднього краю, а ми виходимо на інший формат потреб", - зазначив експерт.

Він також зазначив, що у ЗСУ є розуміння того, що потрібно йти від ближнього бою.

"Сьогодні є розуміння, що ми маємо рухатися від "станції" ближнього бою до великих відстаней. Коли ми говоримо по артилерії, ми маємо гарантовано знищувати цілі на відстані від 50 км. Було б добре, щоб наші ракетні комплекси могли стріляти не на 75 км, а на 100-150 км", - заявив експерт.

Згурець також нагадав, що Україна гостро потребує систем ППО.

"Нам потрібні сучасні системи ППО, щоб відбити бажання росіян залітати в наш повітряний простір. Тоді ми могли б збивати літаки, які тільки-но наближаються до наших кордонів", - зазначив військовий експерт.

Згурець підкреслив, що перехід на сучасне натовське озброєння, яке має набагато більшу ефективність, - стратегічний курс України. Радянські зразки техніки - це проміжне рішення.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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