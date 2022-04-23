Зеленський не розглядає варіант, що наші партнери не передадуть обіцяну Україні зброю.

Президент Володимир Зеленський не розглядає варіант, що наші партнери не передадуть обіцяну Україні зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції для міжнародних і українських ЗМІ.

"Я не розглядаю варіант, що наші партнери нам не передадуть ту зброю, яку вони пообіцяли. Я не розглядаю. У них немає альтернативи. Ми не дамо їм такої можливості. У нас немає інших шансів, аби відвоювати свою землю... У нас не буде держави та людей - все буде спалено. Я таку альтернативу не розглядаю", - заявив президент.

Раніше Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському, що США нададуть Україні додаткову військову допомогу на 800 мільйонів доларів, включаючи БТР, артилерійські системи і вертольоти.

Водночас Зеленський заявив, Україна потребує більше зброї, ніж їй надають країни союзники.

Як відомо, на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України ми виходимо на новий формат потреб в озброєнні. Так, Україна гостро потребує систем ППО.

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