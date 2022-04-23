Президент Володимир Зеленський не розглядає варіант, що наші партнери не передадуть обіцяну Україні зброю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції для міжнародних і українських ЗМІ.
"Я не розглядаю варіант, що наші партнери нам не передадуть ту зброю, яку вони пообіцяли. Я не розглядаю. У них немає альтернативи. Ми не дамо їм такої можливості. У нас немає інших шансів, аби відвоювати свою землю... У нас не буде держави та людей - все буде спалено. Я таку альтернативу не розглядаю", - заявив президент.
Раніше Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському, що США нададуть Україні додаткову військову допомогу на 800 мільйонів доларів, включаючи БТР, артилерійські системи і вертольоти.
Водночас Зеленський заявив, Україна потребує більше зброї, ніж їй надають країни союзники.
Як відомо, на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України ми виходимо на новий формат потреб в озброєнні. Так, Україна гостро потребує систем ППО.