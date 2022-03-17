Збройні сили України продовжують завдавати удари по окупаційних військах. За минулу добу наші захисники знищили десять повітряних цілей. А нещодавно надійшла інформація про успіхи артилеристів на Чернігівщині. Вони здійснили точний обстріл і позбавили ворога доступу до важливих ресурсів.
"Рубрика "було — стало". Склад боєприпасів та понад 10 паливозаправників "орків" у Чернігівській області зустрілися з майстрами ландшафтного дизайну. Наша артилерія працює купчасто і красиво", — сказано на сторінці Оперативного командування "Північ" на Facebook.
На фото нижче прекрасно простежуються результати артилерійського удару. Вся техніка російських окупантів горить, а значить — на передовій у путінських терористів буде менше палива. Кількість жертв серед солдатів не вказана, але судячи з масштабу удару, вона досясягає кількох десятків людей.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.