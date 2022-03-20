Наразі, попри всі спроби ворога прорвати оборону, українські захисники стоять на своїх позиціях.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк не виключає, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування річки Ірпінь.

Про це він повідомив у Telegram.

"Йде 25-й день боротьби з російськими загарбниками. Попри всі спроби ворога прорвати оборону, наші захисники мужньо стоять на своїх позиціях. В усіх районах продовжується робота з нарощування оборони. Усі ми в підвищеній боєготовності. Зміцнюються блокпости, зводяться оборонні споруди", - зазначив голова ОВА.

За словами Павлюка, під час здійснення чергової спроби наступу на Київ окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку.

Водночас, завдяки активним діям підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства.

"Ми також бачимо, що ворог постійно переміщує свою техніку. Намагається закріпитись, налагодити логістику. Ми не виключаємо, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування річки Ірпінь. Ми це бачимо і контролюємо", - уточнив голова ОВА.

Він наголосив, що найцинічніше, що роблять окупанти, - це хаотичний обстріл цивільних об’єктів.

Зокрема, сьогодні ворог здійснив авіаудар у напрямку села Забуяння Бучанського району Київської області.

"Від обстрілів найбільше постраждали Бучанський, Броварський та Вишгородський райони. Ворзель, Буча, Ірпінь, Макарів, Гостомель - ворог намагається стерти ці населені пункти з лиця землі", - повідомив Павлюк.

За його словами, наразі залишаються знеструмленими 499 населених пунктів, а без газу - 69 населених пунктів.

"Наразі продовжується евакуація цивільного населення за трьома гуманітарними коридорами. З Броварських маршрутів вдалося евакуювати майже 4 тисячі жителів. На жаль, маршрут Бородянка-Біла Церква не запрацював. Там ведуться активні бойові дії, тому евакуювати звідти людей - небезпечно", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, за даними Павлюка, в області "активні бойові дії тривають, ворог переходить до оборони рубежів, активно окопується, проводить заходи щодо логістичних маршрутів для поповнення боєприпасів, але не відмовився від продовження активних дій в сторону Києва".

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