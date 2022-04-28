Командир полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині, у переписці розповідає, що його підлеглі повністю деморалізовані.

Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну.

Про це свідчить опублікована Службою безпеки України переписка командира полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині.

Командир пише, що його підлеглі почали боятися, а він уже не може їх "підняти", бо вони вже не мають ні моральних, ні фізичних сил.

"Навіть розстрілюю", - скаржиться окупант, говорячи, що й це результату не приносить.

У голосових повідомленнях загарбник детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений "новим поповненням".

"Тут всі деморалізовані повністю. У ротах залишилося по 10-15 людей у кращому випадку. На доукомплектування відправили молодих, близько 60 людей… з них половина боягузів..., панікерів", - розповів чоловік.

Зрештою, зізнається, що такі ж настрої й в офіцерів, а тому він живе мріями про повернення додому.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що на Харківщині бійці ЗСУ взяли у полон п’ятьох окупантів.

Він додав, що затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. За словами Синєгубова, окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.

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