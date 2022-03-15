Також він розповів, що їм особливо нічого їсти.

Служба безпеки України перехопила розмову окупанта, який у телефонній розмові поскаржився дружині на те, що російська армія "кидає" своїх же.

Крім того, дівчина розповіла, що їй дзвонили з частини, в якій служить її чоловік, і дали підписати пам'ятку, що військові РФ нібито перебувають у відрядженні на території Росії і забезпечені всім необхідним.

Окупант, у свою чергу, відповів, що це неправда.

"А... тобто одна консерва капусти сраної, без м'яса, тушкованої якоїсь... на чотирьох, 150 грамів на обід... Це вважається, ми забезпечені постачанням?",- сказав окупант.

"РФ відправляє своїх військових на війну в Україну, але знімає з себе будь-яку відповідальність за їхню смерть", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше один з окупантів зізнався, що хоче втекти від війни в Україні.

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