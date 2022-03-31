Зеленський закликав нарешті відкинути застарілу радянську транслітерацію назв українських міст.

Президент України Володимир Зеленський закликав світову громадськість користуватися українською транслітерацією назв українських міст.

Про це глава держави написав у "Твіттері".

"Пора нарешті відкинути застарілу радянську транслітерацію назв наших міст і прийняти правильну українську форму. Вдячні Японії і прем'єр-міністру Фуміо Кішіде за те, що вже зробили це, і заохочуємо інших наслідувати приклад. #KyivNotKiev", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Нагадаємо, японський телеканал NHK WORLD JAPAN створив українську версію сайту.

У зв'язку з повномасштабним вторгнення РФ в Україну, світові ЗМІ стали набагато частіше вказувати в своїх новинах назви українських міст. Часто серед цих новин можна зустріти російську транслітерацію назв українських міст.

Кампанія #KyivNotKiev: що відомо

З жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію з хештегом #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

Правильну транслітерацію Києва ввели вже понад 50 міжнародних аеропортів по всьому світу.

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