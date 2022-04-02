На сьогодні при Уряді діє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у склад якого входять представники Національної поліції та МВС.

Перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євген Єнін розповів вартість утримання одного російського полоненого для України.

Також в ефірі інформаційного марафону він розповів про координаційну роботу з питання військовополонених та які гарантії, що ці полонені не вчинятимуть диверсії.

"На сьогодні при Уряді діє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у склад якого входять представники Національної поліції та МВС. В рамках штабу відбувається координація з усіма причетними відомствами – це і військова служба правопорядку, це і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, представники Служби безпеки України і Національної поліції. Всі ми координуємо наші зусилля, обмінюємося інформацією в режимі онлайн, організовуємо перемовини з російською стороною щодо відповідних обмінів полонених, опікуємося розміщенням цих полонених, з дотриманням всіх норм міжнародного гуманітарного права, до яких приєдналась українська держава", - сказав Єнін.

"Щодо питання, яке хвилює багатьох українців, у скільки Україні обходиться утримання одного полоненого на добу, перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євген Єнін відповів: "Я думаю утримання одного військово полоненого коштує так само, як і утримання будь-якої іншої особи що утримується в місцях несвободи. Це відносно невелика сума", - зазначив Єнін.

Нагадаємо, за даними Міноборони, уся Київська область звільнена від російських окупантів.

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