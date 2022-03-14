Знімок є першим чітким зображенням острова з тих пір, як він піддався бомбардуванню на початку російського вторгнення в Україну.

З'явилися перші супутникові знімки пошкоджень на українському острові Зміїний у Чорному морі в результаті російських військових ударів. На фото також видно російський військовий корабель, який стоїть на якорі біля острова.

Знімок, зроблений в неділю компанією Maxar Technologies, є першим чітким зображенням острова з того часу, як він піддався бомбардуванню на початку російського вторгнення в Україну, повідомляє CNN.

Корабель, який у відкритому морі, Maxar ідентифікував як десантний корабель класу "Ropucha".

Бій за острів Зміїний

24 лютого влада повідомила, що російські війська захопила український острів Зміїний в Чорному морі, в результаті чого, як повідомлялося, загинуло 13 прикордонників. До острова підійшло два російських військових кораблі, крейсер "Москва" і патрульний корвет "Василь Биков", і запропонували бійцям Ізмаїльського прикордонного загону, які були розміщені на острові, здатися. Вони відмовилися.

Згідно запису радіодіалогу між ними, українські прикордонники отримали повідомлення: "Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вам буде завдано бомбово-штурмового удару. Як зрозуміли, прийом?". На що отримали відповідь, яка вже пішла у народ: "Російський військовий корабель, іди на х*й".

Пізніше з'явилася інформація про те, що захисники зміїного можуть бути живі, перебуваючи в полоні у російських окупантів.

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