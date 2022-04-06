Також є інформація про завезення мобільних крематоріїв у місто, за допомогою яких окупанти можуть приховати свої злочини.

Російські окупанти продовжують депортацію українців з Маріуполя та мародерствують.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Депортація. Відкрито новий фільтраційний табір в Мангуші. Рівень депортації не спадає. Під остаточну депортацію підпала остання лікарня №4 разом з персоналом та хворими. Окрема історія викрадання/депортація дітей. Але про це трохи окремо пізніше", - зазначив Андрющенко.

За його словами, окупанти проводять масові зачистку та мародерство в місті.

"Намагаються виявити всіх "нацистів". До лав яких попадає кожен, хто не за окупацію. Проходять по квартирах та домівках, що вціліли, зламують двері. Потім помічають "Пусте". Зазвичай після такого воно дійсно стає пусте від всього, що має якусь цінність", - написав радник мера.

Він зазначив, що для запобігання мародерства люди позначають будівлі, де вони проживають, білими прапорцями. Але від мародерства це не рятує.

"В цілому ситуація майже незмінна протягом тижня. Також надходить інформація про завезення техніки для розбору завалів та мобільних крематоріїв. Попередньо, за досвідом Бучі, окупанти будуть намагатись приховати результати свої злочинів. Інформація на зараз перевіряється", - написав Андрющенко.

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