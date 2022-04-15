Старух закликав не мовчати про зниклих.

У Запорізькій області з початку повномасштабної війни були викрадені сотні людей.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сотні людей були викрадені у Запорізькій області з початку війни з Росією. Серед них - політики, журналісти, освітяни", - написав він та закликав не мовчати про зниклих.

Він також опублікував список з деякими з викрадених. Це:

Сергій Прийма, голова Мелітопольської районної ради, викрадений 13.03.2022;

Віктор Дудка, депутат обласної ради, викрадений 06.04.2022;

Євген Матвєєв, Дніпрорудненський міський голова, викрадений 13.03.2022;

Ірина Липка, Молочанський міський голова, викрадена 31.03.2022;

Іван Самойдюк, перший заступник міського голови Енергодару, викрадений 19.03.2022;

Олександр Чуб, заступник Токмацького міського голови, викрадений 02.04.2022;

Володимир Рикун, Михайлівський селищний голова, викрадений 06.04.2022;

Олексій Юрченко, керуючий справами виконавчого комітету Бердянської міської ради, викрадений 06.04.2022;

Олексій Дібровський, депутат Пологівської міської ради, викрадений 25.03.2022.

Також 26.03.2022 був викрадений староста с. Верхня Криниця Сергій Яворський, Наразі він визволений.

Як писав УНІАН, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що за час окупації міста загарбники викрали більш як 100 людей.

Раніше УНІАН також публікував поради психологів про те, як допомогти близькій людині, яка пережила полон або облогу. А також наводив думку експерта з потреб психічного здоров'я щодо того, як діяти, щоб зберегти життя, якщо ви потрапили в полон.

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