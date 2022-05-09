Дейнеко також висміяв парад російських окупантів, які "здатні лише воювати з мирним населенням та красти мікрохвильовки і пралки".

Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко прокоментував "психоз пабєдобєсія" в Росії, у який вони перетворили День перемоги над нацизмом.

Коментар Дейнеко щодо цього з'явився у Facebook.

"В кацапстані психоз пабєдобєсія триває. Де тільки можливо, намотані георгіївські стрічки. Розмальовані нові символи агресії. Знову "дєди воєвалі" і "можем повторіть". Замовчування внеску інших в перемогу над нацизмом, як і причетність нємитой до розв’язання найкривавішої війни. Парад "військових" з нелюдським обличчям, здатних лише воювати з мирним населенням та красти мікрохвильовки і пралки, підготовлено. Але цього року вийшла халепа. Для масштабності свята не вистачає перемог і гостей. До того ж Рашка тепер є автором нової ідеології – "рашизму", що гірший "нацизму", - зауважив Дейнеко.

Він додав, що у намаганнях "продемонструвати надуману надвеличність" Росія свідомо втратила щонайменше 25 тисяч своїх солдатів та тисячі одиниць техніки. Глава ДПСУ додав, що ця війна не принесе слави росіянам, натомість "друга армія у світі" стала посміховиськом для всієї планети.

"За такі заслуги вітаємо русню з Дном Мракобєсія"... Знайте: упокорити Україну у вас не вийде – радше самі упокоїтесь. Українські захисники продовжать нищити кожного загарбника", - додав Дейнеко.

Як повідомляв УНІАН, щорічно 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, оскільки в цей день у 1945 році Німеччина оголосила про свою капітуляцію у Другій світовій війні. Такий формат шанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні Верховна Рада України затвердила у 2015 році. Тоді ж було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

У Верховній Раді України пропонують відзначати день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. А 9 травня депутати пропонують святкувати День Європи разом з державами ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: