Український військовослужбовець розповів про те, яке зараз ставлення до інформації про можливу участь північнокорейських солдатів у війні в Україні.

Північна Корея відправить на допомогу Росії у війні в Україні близько 11 тисяч солдатів, що являє собою три бригади, заявив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Він зазначив, що їх, незважаючи ні на що, потрібно буде знищувати, як і російських окупантів.

В інтерв'ю "РБК-Україна" Цехоцький зізнався, що для Збройних сил і для України, зокрема, кількість північнокорейських військових нічого не змінює.

"Так, це якась сила, якась бойова одиниця. Але що це змінює? Чи то будуть буряти, чи то корейці, чи то кадировці. Їх однаково потрібно знищувати за можливості", - підкреслив він.

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Крім того, Цехоцький згадав про непідтверджену інформацію стосовно 18 військових із КНДР, які вже втекли, перебуваючи за сім кілометрів від державного кордону РФ з Україною.

"За допомогою цих [північнокорейських військових], якщо хто-небудь із них залишиться живий, [потрібно] щоб вони приїхали і розповідали, що є друге життя, що можна жити по-іншому. І, може, вони стануть тим першим паростком для того, щоб змінити владу Кім Чен Ина", - додав офіцер.

Інші новини про північнокорейських військових

Раніше УНІАН повідомляв, що в мережі з'явилося нове відео з солдатами КНДР у Росії. На них північнокорейські війська отримують екіпірування на території Сергіївського полігону на Далекому Сході РФ.

Крім того, світове співтовариство має усвідомити, що КНДР вторгається в Європу разом із РФ, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

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