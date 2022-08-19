Він зазначив, що те, що окупанти залишилися на правому березі – це суто політичне рішення верхівки влади РФ.

Російські окупанти не втримають правий берег Херсонської області, тому набивають ціну для переговорів, аби "обміняти" цю територію на Донбас.

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан в ефірі телеканалу "FreeДом".

Те, що окупанти залишилися на правому березі – це суто політичне рішення верхівки влади, яке може стати підґрунтям для якихось майбутніх завдань.

"Це якраз приклад того, коли політика втручається в війну. З військової точки зору, після того, як російські окупаційні війська не пішли у наступ у бік Одеси та Придністров’я, мали б відкотитися на лівий берег і зайняти там оборону. Те, що вони залишилися на правому березі – це суто політичне рішення для якихось завдань, які в майбутньому можуть бути ухвалені військово-політичним керівництвом (Росії - ред.)", - зазначив Світан.

Експерт висловив переконання, що росіяни добре розуміють, що втриматися на правому березі у них не вийде.

"Це причина, чому вони не проводять жодних тактичних дій для глибокої оборони. Будь-який військовий від полковника і вище скаже, що на правому березі російським військам втриматися неможливо протягом довгого або навіть не довгого часу. Перекидати на правий берег все нові й нові частини для того, щоб вони там згоріли – теж немає жодного сенсу", - пояснив експерт.

Світан вважає, що так звані "референдуми" і все, що окупанти зараз роблять на правому березі Дніпра, лише спосіб "набити ціну" для майбутніх територіальних обмінних процесів.

"Найімовірніше, що правий берег Херсонської області росіяни готують для обміну. Вони хочуть обміняти його на Донбас і Крим. Один з варіантів – це повернути нам Херсон і правобережжя аж до того, що вони підуть з Мелітополя і з півдня, але залишать за собою Донбас. Вони збільшують вартість цього переговорного моменту, пов’язаного з Херсоном. Обороняти його неможливо", - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня військовий експерт Роман Світан заявив, що удару по військовому аеродрому в Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму могли завдати далекобійними ракетами типу ATACMS.

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