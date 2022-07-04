Як зазначив Черник, тактична майстерність українських воїнів зростає.

Надалі головна лінія протистоянь проти окупантів буде проходити по містах Сіверськ і Соледар.

Про це під час інформаційного телемарафону заявив військовий експерт Петро Черник.

"Головна лінія протиборств буде проходити по містах Сіверськ і Соледар... Я б не ставив питання, що неминуче територія по Краматорськ включно буде закрита (окупантами - УНІАН) найближчими днями. Так, противник має велику перевагу в артилерії, але за останніх півтора тижні кількість їхніх боєкомплектів, котрі підіймаються нашою артилерією і ракетами у повітря, суттєво наростає", - зазначив експерт.

За його словами, знищення складів з боєприпасами противника є роботою РСЗВ, які нам постачають наші західні партнери.

"Партизанський слід теж не треба виключати. Тактична майстерність українських воїнів зростає, а всі необхідні сили і засоби з кожним днем стають все кращими і кращими", - наголосив Черник.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз бої тривають в районі Білогорівки та Новокостянтинівки Луганської області.

Британська розвідка у щоденному звіті повідомила, що російські війська після захоплення міста Лисичанськ на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

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