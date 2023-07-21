Можливості є, проте їх поки не озвучують.

Військово-морські сили Збройних сил України мають можливості, щоб влаштувати "бавовну" кораблям, які прямують до портів Російської Федерації на Чорному морі. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи обмін попередженнями між Україною та Росією бити по суднах в акваторії Чорного моря.

"Що стосується можливостей, я не можу їх всі озвучувати, можу тільки зазначити, що, як це помічає решта світу, в Криму і навколо нього – це зона можливої "бавовни" як наслідок паління у невстановлених місцях. Як будуть розвиватися події, ми побачимо вже згодом", - сказав він.

Також він вказав, що, згідно чинного законодавства, Керченська протока є територією України.

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"Відповідно, ми можемо попереджувати, що на нашій території ми розцінюємо деякі акти так, як ми вважаємо за потрібне", - додав Плетенчук.

Крім цього, він прокоментував повідомлення російських ЗМІ, що Міноборони РФ провело навчання, під час яких ракетні катери росіян били по мішенях в північно-західній частині Чорного моря.

"На цій ділянці морі постійні відбуваються якісь заходи з бойової підготовки ВМФ РФ, цей процес триває постійно і перманентно, нічого нового в цьому немає. Періодично вони проводять подібні навчання в рамках штатних процесів. Тому ці моменти мають місце", - сказав він.

Припинення дії "зернової угоди"

Нагадаємо, що 18 липня Росія вийшла з "зернової угоди", яка діяла з липня 2022 року, офіційно повідомила Туреччину, Україну та Секретаріат ООН про заперечення проти її продовження "зернової угоди" та відкликала гарантії безпеки для зернового коридору. Міноборони РФ заявило, що вважатиме судна з українським зерном "перевізниками зброї" та залученими до російсько-української війни на боці України.

В свою чергу, Міністерство оборони України заявило, що з 21 липня розглядатиме всі судна, які прямують Чорним морем до російських портів та портів на окупованих територіях, такими, що перевозять зброю. В Міноборони згадали про долю крейсера "Москва" та нагадали, що Україна має можливості топити кораблі.

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