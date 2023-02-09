Під ворожим вогнем перебували щонайменше 23 населені пункти, а в районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію.

Російські купанти масовано обстріляли прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під ворожим вогнем перебували щонайменше 23 населені пункти, а в районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію.

"Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району поранення отримали та були госпіталізовані 5 цивільних осіб, у тому числі дитина", - повідомив Синєгубов.

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Також за його даними, у Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.

"У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули двоє людей. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки", - додав він.

За даними очільника ОВА, в області тривають роботи з розмінування територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 25 вибухонебезпечних предметів.

Обстріли Харківщини

5 лютого росіяни вдарили по Харкову з С-300. Окупанти поцілили у центральну частину міста. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець. Інша ракета впала біля житлового будинку і поранила чотирьох людей.

А7 лютого близько 23:00 російські окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова. Чотирі ракети, попередньо С-300, влучили у об'єкт цивільної інфраструктури.

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