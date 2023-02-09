Російські купанти масовано обстріляли прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під ворожим вогнем перебували щонайменше 23 населені пункти, а в районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію.
"Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району поранення отримали та були госпіталізовані 5 цивільних осіб, у тому числі дитина", - повідомив Синєгубов.
Також за його даними, у Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.
"У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули двоє людей. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки", - додав він.
За даними очільника ОВА, в області тривають роботи з розмінування територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 25 вибухонебезпечних предметів.
Обстріли Харківщини
5 лютого росіяни вдарили по Харкову з С-300. Окупанти поцілили у центральну частину міста. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець. Інша ракета впала біля житлового будинку і поранила чотирьох людей.
А7 лютого близько 23:00 російські окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова. Чотирі ракети, попередньо С-300, влучили у об'єкт цивільної інфраструктури.