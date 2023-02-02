Протягом минулої доби під обстрілами російських окупантів були населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Ворог вранці здійснив обстріли трьох населених пунктів Харківщини, в результаті чого є поранені люди. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог не припиняє терор мирного населення прикордонних міст і сіл Харківщини. Сьогодні близько 7:00 ранку окупанти знову обстріляли Куп'янськ. Поранена жінка 67 років. У с. Кругляківка Куп'янського району внаслідок ранкового обстрілу поранення зазнав 46-річний співробітник ДСНС. Також зранку було обстріляне смт Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради. Попередньо, без постраждалих", - зазначив голова ОВА.

За його інформацією, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали: Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну, Старицю, Огірцеве та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

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"Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибиті вікна, зруйновані господарчі споруди", - наголосив Синєгубов.

Ситуація на Харківщині

Російські війська регулярно обстрілюють Харківську область. Так, у ніч на 30 січня Росія завдала ракетного удару по багатоквартирному будинку в Харкові. В результаті атаки одна мешканка загинула, її чоловік дивом вижив, але його психологічний стан дуже важкий.

Внаслідок ворожих обстрілів у місті Вовчанськ 30 січня загинув чоловік та поранено жінку.

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