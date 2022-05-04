За добу російські окупанти нанесли 34 ракетно-бомбових удари по області.

Внаслідок ворожих ракетних ударів на Луганщині загинули дві людини, ще двох - поранено.

Про це у своєму Telegram повідомив голова луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вчора кожне наше місто потерпало від ворога. Чотири населені пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують – вони видаляють її з мапи Луганщини як населений пункт. 34 рази ворог вдарив по житловим районам області. Загинули дві людини – жінка з Лисичанська та чоловік з Попасної. Поранені дві жінки з Лисичанська", - повідомив посадовець.

Зокрема, здійснено 10 артобстрілів Лисичанська, вісім – Сєвєродонецька, ще 10 – Попаснянської та Гірської громад.

Сергій Гайдай повідомив про пошкодження 45 будинків та інших об’єктів: чотири будинки в Сєвєродонецьку, 12 – у Лисичанську, сім – в Оріховому, шість – в Рубіжному, чотири – в Гірському, чотири – в Попасній, два – у Врубівці.

Нагадаємо, на території Донецької та Луганської областей протягом доби, 3 травня, було відбито 12 атак ворога. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донбасу та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

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