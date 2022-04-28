На Луганщині російські війська застосовували авіацію, системи залпового вогню, ствольну артилерію та мінометну зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів на Луганщині загинули 4 людини, ще 4 - отримали поранення.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"За добу на Луганщині загинули чотири людини, поранено ще чотирьох, 10 будинків зруйновано в Попасній. 29 разів російська армія завдавала ударів по мирним помешканням луганчан. Застосовані, авіація, системи залпового вогню, ствольна артилерія, мінометна зброя. По 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Зранку стало відомо про ще 10 зруйнованих будинків в Попасній", - повідомив він.

Гайдай розказав, що у Гірському вчора зранку загинув 58-річний місцевий житель, який вийшов на подвір’я біля свого будинку та не встиг сховатися від вогню росіян, у Сєвєродонецьку загинула 85-річна жінка, а у Новодружеську та Лисичанську - два чоловіки. Ще чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, днями українські військові на Луганщині збили ворожий безпілотник "Куб-БЛА".

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