Пошкоджено близько 20 будинків та ЛЕП, половина селища лишилась без електроенергії.

Вночі 25 травня окупанти з території Росії завдали ракетних ударів по Краснопіллю Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"Близько першої години ночі з території Росії ворог випустив ракети по нашому Краснопіллю. Пуск, попередньо, був з літака, який не перетинав державний кордон", - пише він.

За словами голови ОВА, пошкоджено близько 20 будинків та ЛЕП.

"Половина селища лишилась без електроенергії", - зауважив Живицький.

Він додав, що, за попередніми даними, загиблих немає.

Як повідомляв УНІАН, учора близько 17 години ворог зі своєї території відкрив вогонь по Есманській та Новослобідській громадах Сумської області. А близько 20 вечора російський літак завдав ракетних ударів по території Шалигінської громади.

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